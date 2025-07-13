Неправильний статус у Резерв+: що робити при відображенні "У розшуку"

Через застосунок Резерв+ призовники, військовозобов'язані та резервісти можуть отримати обліковий документ, оновити свої дані та дізнатися актуальний статус. Однак трапляються випадки, коли додаток показує його неправильно.

Найпоширеніша проблема – статус "У розшуку". Як діяти за таких обставин – для УНІАН розповів адвокат Роман Сімутін, передає 24 Канал.

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Що робити при неправильному статусі в Резерв+?

За словами адвоката, у Резерв+ може не відображатися результат ВЛК, хоча статус військовозобов'язаного має оновлюватися протягом доби. Також відомо про випадки, коли статус "Тимчасово непридатний" або "Придатний до служби в ТЦК" у військовозобов'язаних не відображався протягом місяця.

Зверніть увагу! Раніше 24 Канал пояснював, що означає кожен статус у застосунку Резерв+.

Однак 80% проблем, з якими стикаються військовозобов'язані, – статус "У розшуку". Наприклад, людина встановила додаток, сформувала військово-обліковий документ, і повідомлення про розшук немає, але через 2 тижні ситуація змінюється.

Тоді бот ідентифікує людину як таку, що невчасно оновила свої військово-облікові дані або не з'явилася вчасно за повісткою до ТЦК. Таких випадків у моїй практиці був не один десяток,

– каже Сімутін.

Якщо людина оновила військово-облікові дані, а статус "У розшуку" досі актуальний – без явки до ТЦК виправити це складно.

Скасування такого статусу через суд можна вимагати, зокрема, на підставі невинесення постанови, якщо такій особі протягом 3 місяців ТЦК не виніс постанову про притягнення до відповідальності за порушення військового обліку.

Нагадаємо, нещодавно в застосунку Резерв+ запустили функцію онлайн-сплати штрафів для військовозобов'язаних, що дозволяє уникнути черг і знижує суму на 50% при своєчасній оплаті.