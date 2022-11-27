На Одещині чоловік з дитиною вчаділи у гаражі через випари з генератора

Майже кожного дня до лікарень надходять виклики про отруєння чадним газом внаслідок пожеж або роботи генератора. Не оминула трагедія і сім'ю з Одещини.

У п'ятницю, 25 листопада, в гаражі приватного будинку в Одеському районі знайшли двох постраждалих без свідомості. На місце події одразу прибула "швидка".

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Інцидент закінчився трагічно

Медики оглянули тіла двох чоловіків 14 та 77 років та констатували смерть. За словами лікарів, підліток та пенсіонер померли за декілька годин до прибуття "швидкої".

Нагадаємо, що у Балаклії внаслідок отруєння чадним газом загинула вся родина. Вони обігрівали помешкання за допомогою газової плити.

У квартирі правоохоронці знайшли тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка та дівчат віком 6 та 13 років. За словами їхньої родички, через низьку температуру в помешканні родина вирішила увімкнути газові конфорки.

Як уникнути отруєння чадним газом

Щоб уникнути отруєння чадним газом, слід обов'язково забезпечити приплив свіжого повітря у приміщення.

Якщо в кімнаті є прилади для опалення, то повітря повинне надходити через вікно, двері та чистий вентиляційний канал.

Також обов'язково потрібно перевіряти тягу в вентканалі, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

Якщо в приміщенні встановлені прилади з димовідводом у комин (газові котли, колонки тощо), важливо ретельно слідкувати за чистотою комина.

В таких приміщеннях у жодному разі не повинні бути електричні вентилятори.

Якщо не дотриматися хоч одного з цих правил, почнеться утворення чадного газу, що може призвести до трагедії.

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