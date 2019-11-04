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      Нещасний випадок з кіньми у Львові: медики 6 годин оперували 15-річну дівчинку

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      Аварія з каретою з кіньми в центрі Львова
      Аварія з каретою з кіньми в центрі Львова / varta1.com.ua

      Лікарі понад 6 годин оперували 15-річнку дівчинку, яка постраждала внаслідок зіткнення туристичної карети з кіньми з лавкою у центрі Львова, на якій саме сиділа дитина. У дівчинки – велика обширна рана на поверхні гомілки та відкритий перелом великогомілкової кістки.

      Для порятунку дівчинки через санавціацію викликали судинного хірурга. Знесилені батьки дитини постійно чергують у коридорах медзакладу, повідомив у фейсбуці львівський журналіст Олег Галів.

      Читайте також: Коні знесли лавку в центрі Львова: кобила зламала дві ноги, тварину приспали

      Та навіть якщо поліція знайде і покарає винних – це цілком проблему не вирішить. Бо коні любляться туристам, піротехніка любиться безумним туристам. А туристи любляться місту,
      – додав журналіст.

      Він зауважив, що не проти того, щоб Львів був туристичним, але варто жорсткіше прописувати правила. Варто вивчати і досвід Європи, де такі коні з каретами теж дуже популярні. Чи відвести для коней спеціальні місця. Або ж додатково огороджувати прогулянкові зони.

      Що відомо про нещасний випадок з кіньми і дитиною у Львові?

      Ввечері 2 листопада в самісінькому центрі Львова на проспекті свободи іноземці запускали феєрверки. Це сполохало коней, запряжених у прогулянкову карету, тож вони почали бігти пішохідною частиною проспекту. Кучеру вдалося розвернути наляканих тварин і вони врізались у лавку, де саме сиділа 15-річна дівчинка зі Львівської області.

      Дівчинку з відкритим переломом відразу забрали до ОХМАТДИТу, де прооперували.

      Водночас одна з кобил – Фауна – переламала собі обидві передні ноги, тож тварину довелося приспати.

      Зараз справою займається поліція. Правоохоронці шукають іноземців, що запускали феєрверки. Зауважимо, що запуск феєрверків заборонений у Львові з 2014 року.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Світ тварин Аварії та ДТП Новини Львова Діти і неповнолітні Здоров'я
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