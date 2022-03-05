Неспокійна ніч у Миколаєві: у місті чутно вибухи

У Миколаєві чутно вибухи. Про це стало відомо приблизно о 3 ночі 5 березня.

Раніше, 4 березня, у Миколаїв російські терористи вже намагалися прорватися. Про це розповідав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Місто відстояли. Та, за словами того ж Кіма, окупанти відійшли від аеропорту у Миколаєві, але залишилися стояти під містом.

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