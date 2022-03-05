Неспокійна ніч у Миколаєві: у місті чутно вибухи

5 березня 2022 , 03:25
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне

У Миколаєві чутно вибухи. Про це стало відомо приблизно о 3 ночі 5 березня.

Раніше, 4 березня, у Миколаїв російські терористи вже намагалися прорватися. Про це розповідав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Місто відстояли. Та, за словами того ж Кіма, окупанти відійшли від аеропорту у Миколаєві, але залишилися стояти під містом.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово! 

Автор: Олесь Друкач