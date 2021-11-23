Несправність чи людський фактор: що відомо про причини страшної ДТП у Болгарії

Остаточну причину встановлюють. Про це розповів заступник генерального прокурора Болгарії Борислав Сарафов.

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В автобусі перебували 52 пасажири. Вижити вдалось лиш сімом. Хоч постраждалих госпіталізували у тяжкому стані, їх життю тепер нічого не загрожує.

Загинули 45 людей, зокрема, 12 дітей. Сарафов сказав, що тіла спалені до невпізнання. За його словами, треба взяти зразки, щоб встановити особу кожного з них.

Звідки їхав автобус

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв розповів, що автобус повертався з екскурсії зі Стамбула. Транспорт був на македонській реєстрації.

Що відомо про ДТП у Болгарії