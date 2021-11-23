Несправність чи людський фактор: що відомо про причини страшної ДТП у Болгарії
Джерело:TV21
У Болгарії наразі розглядають 2 версії моторошної ДТП зі згорілим автобусом. Аварія могла статись через технічну несправність або ж людську помилку.
Остаточну причину встановлюють. Про це розповів заступник генерального прокурора Болгарії Борислав Сарафов.
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Особи загиблих встановлюють
В автобусі перебували 52 пасажири. Вижити вдалось лиш сімом. Хоч постраждалих госпіталізували у тяжкому стані, їх життю тепер нічого не загрожує.
Загинули 45 людей, зокрема, 12 дітей. Сарафов сказав, що тіла спалені до невпізнання. За його словами, треба взяти зразки, щоб встановити особу кожного з них.
Звідки їхав автобус
Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв розповів, що автобус повертався з екскурсії зі Стамбула. Транспорт був на македонській реєстрації.
Що відомо про ДТП у Болгарії
- Страшна аварія сталась на трасі Софія – Благоєвград 23 листопада близько 03:00 за місцевим часом.
- Автобус врізався в огорожу й спалахнув поблизу села Боснек.
- За інформацією ЗМІ, двері транспорту заблокувало, тому люди не могли вибратися самостійно.
- У Міністерстві закордонних справ України встановлюють, чи були в автобусі громадяни нашої країни.