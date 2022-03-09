Nestle припинила інвестиції на території Росії

9 березня 2022 , 17:19
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Джерело:

Радіо Свобода

Компанія Nestle заявила про припинення капіталовкладень в Росії після вторгнення країни-агресора до України.

Раніше Nestle повідомляла про припинення реклами в Росії. 

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При цьому компанія продовжить постачати основні продукти харчування до Росії – так само, як інші великі виробники продуктів. 

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Автор: Ярослава Прадід