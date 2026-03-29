У Європі зникла вантажівка разом із 12 тоннами шоколаду KitKat
- У Європі зникла вантажівка з 12 тоннами шоколадних батончиків KitKat під час транспортування з Італії до Польщі.
- Компанія Nestlé попередила про можливий дефіцит продукції та зазначила, що розслідування триває.
У Європі викрали партію шоколадних батончиків KitKat на 12 тонн. Місцеперебування вантажівки, що перевозила їх з Італії до Польщі, досі невідоме.
Про це повідомили у France24.
Дивіться також Зухвалі злодії у Кривому Розі винесли техніку та посуд з "Аврори" за ціною насіння огірків
Деталі викрадення кількох тонн шоколаду
Компанія Nestlé заявила, що під час транспортування у Європі зникла вантажівка, яка перевозила батончики нової лінійки KitKat. Загалом їх налічувалось 413 793 одиниці, а вага вантажу становила близько 12 тонн.
Сталось це, коли машина вирушила з центральної Італії до Польщі. Вона мала розвести шоколад до різних країн дорогою. У результаті, кажуть у компанії, поки невідомо, де фура та вантаж.
Ми завжди закликали людей робити перерву з KitKat. Але, видно, злодії сприйняли це надто буквально і зникли з понад 12 тоннами нашого шоколаду,
– сказав представник компанії.
Через інцидент Nestlé попередило покупців про можливий дефіцит продукції у магазинах перед Великоднем. Або ж викрадені батончики можуть з'явитись в неофіційних каналах продажу.
Водночас про викрадений шоколад можна повідомити компанію. Ідентифікувати його вдасться за унікальним кодом партії на кожному батончику.
Наразі триває розслідування спільно з місцевою владою та партнерами з логістики.
Інші випадки пограбування
В Україні, в Кривому Розі, двоє чоловіків намагались вкрасти з "Аврори" 2 мультипечі, сковорідку-гриль, 3 пачки кави та інше на касі самообслуговування. З усього оплатити вони вирішили лише насіння огірків.
З того ж магазину інший чоловік виніс 6 павербанків та здав їх у ломбард.