Неординарна ситуація: Шуфрич із СІЗО хотів подати до Ради свій законопроєкт

Депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич наразі ув'язнений за державну зраду. Але нещодавно він попросив голову Верховної Ради зареєструвати від себе законопроєкт про захист прав нацменшин із використанням офіційних мов ЄС, мовляв, що він не має доступу до свого робочого комп’ютера в СІЗО.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Рух "Чесно". Активісти дізналися про наміри Шуфрича із засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ.

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Нестор Шуфрич далі "працює" депутатом

13 лютого на засіданні регламентного комітету сталася цікава ситуація – до порядку денного потрапило депутатське звернення засудженого Нестора Шуфрича із СІЗО до голови ВРУ Руслана Стефанчука. Разом зі зверненням він направив спікеру Парламенту сам текст законопроєкту.

У грудні суд дозволив Шуфричу виконувати депутатські обов'язки просто зі слідчого ізолятора. Він не може голосувати, але має право доєднуватися до засідань. 5 лютого депутат надіслав лист. Однак комітет пропонує не підтримувати прохання засудженого нардепа.

Нам треба реагувати на це. Пропоную відреагувати шляхом відповіді голові Верховної Ради. Це не експертний висновок і не роз’яснення, але враховуючи, що ситуація незвичайна, пропонується погодити проєкт відповіді голові Верховної Ради,

– сказав голова регламентного комітету Сергій Кальченко.

Він також пояснив, що Нестор Шуфрич зараз не має доступу до програми, яка дозволяє реєструвати законопроєкти. А електронну версію документа він не надіслав Стефанчуку, хоча цього вимагає закон.

Відтак, у комітеті вважають, що Шуфрич шляхом лише подачі звернення не може реєструвати законопроєкти. Такий проєкт відповіді затвердила більшість членів комітету.

Нагадаємо, Нестор Шуфрич може виконувати обов'язки депутата, адже його ще не визнали винним і не забрали мандат. Підозру в державній зраді йому оголосили у вересні 2023 року за підтримку наративів Росії.