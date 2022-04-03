Нестримне насильство Путіна знищує невинні сім'ї і не має кордонів, – Бербок про звірства у Бучі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на жахливі фото звільненої від окупантів Бучі, що на Київщині. Вона зазначила, що винні у воєнних злочинах в Україні мають бути покарані.

Про це Анналена Бербок заявила у своєму твітері. Глава МЗС Німеччини наголосила, що фотографії з Бучі є нестерпними.

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"Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає кордонів", – написала міністерка.

За словами Бербок, винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності.

Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її захисті,

– додала Бербок.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі для збору доказів воєнних злочинів Росії.

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