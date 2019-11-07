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      24 Канал Блоги Дмитро Дубілет
      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Дмитро Дубілет

      Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных

      356
      Правительство одобрило законопроект об отмене согласия на обработку персональных данных
      Правительство одобрило законопроект об отмене согласия на обработку персональных данных / Фото из открытых источников

      В ближайшее время в Украине могут отменить необходимость подписания документа о согласии на обработку персональных данных государственными органами власти. Соответствующий законопроект одобрил и направил в парламент Кабинет министров Украины.

      Вчера на заседании Кабмина мы проголосовали за законопроект, который сделает в Украине чуть меньше бюрократии.

      Об этом сообщил на своей странице в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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      Недавно я писал о вездесущем документе "Согласие на обработку персональных данных". В любых госучреждениях, в школах, в больницах – везде вам подсовывают этот листок и просят заполнить. В комментариях под постом украинцы написали еще кучу примеров, где он появляется.

      Кстати, часто этим грешит и бизнес.

      Проблема в том, что в законе не достаточно четко описан механизм согласия на обработку данных. Наш закон был "вдохновлен" законом европейских стран. Европейцев тяжело заподозрить в неуважительном обращении к персональным данным, но такие бумажки, еще и в таком объеме, европейцы, конечно, не заполняют.

      И вот, вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их персональными данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от кого не защищает.

      Само собой, просто принять закон будет не достаточно. После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациям и выжигать этот документ. Ну и заодно будем обучать бизнес, чтобы он, перестраховываясь, тоже не плодил лишнюю бюрократию.

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      Автор: Дмитро Дубілет
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Публікації Законопроект про дематюкацію
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