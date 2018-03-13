Нет нефти – нет России: как скоро РФ потеряет последний источник для существования

В последние годы все чаще поднимается вопрос о том, что в России наблюдается истощение имеющихся месторождений нефти, а на разведку и разработку новых у Кремля не столько нет денег (пенсионеры же всегда готовы помочь), сколько нет соответствующих технологий.

И вот, как нельзя кстати, очередной доклад "Международного энергетического агентства" отразил пессимистичные перспективы нефтедобычи РФ, которая после пиковых значений начнет падать, не достигнув даже показателя выкачки в 12 миллионов баррелей в сутки.

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Те же месторождения, которые может себе позволить разрабатывать Москва, на деле не компенсируют извлекаемые ресурсы из уже разработанных. То есть, по сути, в России нераспределенными остались именно те залежи, которые размещены в труднодоступных районах и относятся к трудноизвлекаемым. Но опять же, для этого нужны технологии, которыми обладают страны Запада, и которые в Россию не поступят из-за санкций! Один пример с ExxonMobil, объявившей о выходе из совместных с Роснефтью проектов в связи с санкциями, только чего стоит, ведь американцы таким финтом попросту поставили крест на планах российской монополии освоить арктический шельф!

"Международное энергетическое агентство" прогнозирует с 2023 года ежегодное падение добычи в РФ, но, похоже, это наиболее оптимистичный взгляд на ситуацию с нефтедобычей в России. В "Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РФ" падение нефтедобычи ожидают уже начиная с 2020 года, и составит оно ежегодно до 10%. В итоге, через 10 лет добыча черного золота в РФ не будет превышать 6-7 миллионов баррелей в сутки!

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Но, похоже, ждать 2020 или 2023 года не приходится, ведь сигналы о надвигающемся конце "золотого" века российской нефтедобычи уже давно поступают со всех источников. Так, за период январь-февраль 2018 года Роснефть показала падение добычи на 1,54% до 88,12 миллионов тонн, в сравнении с показателем за тот же период 2017 года. Мелочь? Для начала года может и незаметная, но неприятная, и вполне себе сулящая тенденцию.

В свою очередь, в Европе стали чаще выражать недовольство все более ухудшающимся качеством российской нефти сорта Urals, поставляемой в ЕС по трубопроводу "Дружба". Эта нефть имеет завышенные показатели серы, а импортируемая по морю обладает плотностью, не соответствующей требуемым нормам. Данные примеры так же могут говорить и об истощении месторождений и выкачке остатков более низкого качества.

Что же, еще на десятилетие запаса нефтяной прочности России хватит, а дальше? А дальше все просто – без нефти попросту не взлетят ракеты с ядерными двигателями, а подводные лодки не устремятся покорять Марс. И будет ли в принципе Россия существовать в таких условиях – вопрос очень интересный.

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