У Польщі заявили, що заарештують Нетаньягу, якщо той приїде на річницю звільнення Аушвіца

Польща заявила, що арештує прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якщо той приїде до країни на річницю звільнення німецького концтабору Аушвіц, що в Освенцимі. Причиною є ордер Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступник міністра закордонних справ

Польщі Владислав Бартошевський у коментарі польській газеті Rzeczpospolita.

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Польща арештує Нетаньягу, якщо той прибуде в країну

Видання Jerusalem Post зауважує, що звільнення німецького концтабору Аушвіц є великою державною подією у Польщі. 27 січня 2025 року настане 80 річниця з цього дня. Проте ізраїльські посадовці наразі відмовилися підтвердити, чи буде Нетаньягу присутнім на цьому заході. Приїзд президента Ісаака Герцога також видається малоймовірним.

Ймовірно, на міністр освіти Йоав Кіш буде єдиним представником Ізраїлю на заході у Польщі.

Зауважимо, що ордер на арешт Беньміна Нетаньягу МКС видав 21 листопада 2024 року. Разом з ним ордер видано і на міністра оборони Йоава Галланта. Причиною є злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року.

Детально невідомо, про які саме злочини йдеться, проте в суді вказали, що Нетаньягу та Галланту закидають використання голоду в Секторі Гази як методу ведення війни, а також злочини проти людяності у вигляді вбивств, переслідувань та інших нелюдських дій.