Нетаньягу заявив, що у нього діагностували рак простати

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вперше повідомив, що пройшов курс лікування злоякісної пухлини простати, після того як у грудні 2024 року йому зробили операцію з доброякісного розширення простати.

Про це пише видання The Times of Israel.

Що відомо про стан здоров'я Нетаньягу?

У щорічній медичній оцінці його здоров’я йдеться, що 76-річний прем’єр перебуває у доброму здоров’ї, а всі аналізи крові та тести на фізичну підготовку показали нормальні результати. Окрім того, у політика не було жодних проблем з серцем з моменту імплантації кардіостимулятора у 2023 році.

У дописі в соцмережах Нетаньягу сказав, що відклав оприлюднення свого медичного звіту на 2 місяці, бо хотів запобігти поширенню пропаганди з боку Ірану.

Я хотів би поділитися з вами трьома речами. Перше – слава Богу, я здоровий. Друге – я перебуваю у відмінній фізичній формі. Третє – у мене була невелика проблема зі здоров’ям, пов’язана з простатою, яку повністю вилікували,

– написав політик в соцмережі X.

Нетаньягу також зазначив, що під час планового обстеження після операції на простаті лікарі виявили "крихітну плямку розміром менше сантиметра", яка виявилася "дуже ранньою стадією злоякісної пухлини без поширення метастазів".

За його словами, лікарі запропонували йому спочатку спостерігати за пухлиною без призначення лікування, але він вирішив діяти та пройшов курс, який "не залишив від неї жодних слідів".

