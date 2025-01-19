"Припинення вогню у Секторі Гази не буде": Нетаньягу висунув умову для ХАМАС

Днями Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я і обмін заручників. Угода має набути чинності 19 січня о пів на дев'яту ранку. Беньямін Нетаньягу заявив, що припинення вогню не буде, якщо ХАМАС не виконає умову.

Очікується, що у перший день дії угоди має відбутися обмін заручників. ХАМАС звільнить трьох полонених жінок. Натомість Тель-Авів випустить з в'язниці 95 палестинців. Втім, станом на ранок неділі терористи досі не надали списки заручників, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Ультиматум Нетаньягу

Так, канцелярія прем'єра Ізраїлю опублікувала заяву. У ній йдеться, що Нетаньягу дав вказівку ЦАХАЛу, що перемир'я, яке має набути чинності о 8:30, не почнеться, доки Ізраїль не отримає список звільнених заручників, який ХАМАС зобов'язався надати.

ХАМАС тим часом заявив, що залишається відданим угоді, пояснивши затримку зі списками заручників "технічними причинами".

До слова, журналісти вказали, що уночі 19 січня Ізраїль розпочав виведення своїх військ з Рафаху, міста на півдні Сектора Гази. Водночас повідомляється, що ізраїльські війська здійснили чотири рейди на північний і західний райони Рафаха на півдні сектора Газа. Також був здійснений авіаналіт на склад у центральному місті Дейр-ель-Балах, а також на південне місто Абасан поблизу міста Хан-Юніс.