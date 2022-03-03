З нетерпінням чекаємо ворога, – захисники відреагували на кораблі, які прямують в Одесу

У напрямку Одеси рухаються 4 десантні кораблі Росії. Українські військові вже заявили, що з нетерпінням чекають на ворога.

Захисники Одеси радісно відреагували на повідомлення про російські кораблі, які ніби рухають у напрямку міста. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал.

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Наші військові просто нагадають росіянам, куди має йти їхніх військовий корабель.

Арестович про російські кораблі в Чорному морі: відео

Що відомо про судна, які рухаються в Одесу

У Чорному морі помітили рух десантного загону російського чорноморського флоту. За даними Генштабу Збройних сил України, 4 великі кораблі супроводжують 3 ракетні катери.

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