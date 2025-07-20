Інший Львів: куди йдуть львів'яни, коли хочуть втекти від туристів

У Львові давно звикли до натовпів туристів. В пікові сезони центральні вулиці гудять від екскурсій, а заклади в центрі перетворюються на поле бою за вільний столик. І звичайно бувають дні, коли хочеться тиші і без натовпу, просто побути в місті для себе, з родиною або в компанії друзів.

Львів'яни давно знають маршрути та локації, де спокійніше, менше галасу та більше простору. Там можна пройтись без штовханини, посидіти на траві, випити смачної кави без черги. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Куди поїхати на природу біля Львова: 5 локацій для спекотних вихідних

Duck's Lake

Ще кілька років тому ця локація була маловідомою зеленою плямою на мапі десь між вулицями Стрийською та Науковою. Сьогодні ж це перша у Львові бізнес-набережна. Це проєкт, що поєднав в собі природу й урбаністику в локації, що вийшла надзвичайно живою.

Тут ви знайдете озеро з качками, зелені галявини, стежки для прогулянок, рибалок і популярні львівські заклади, серед яких Bad Boy, "Реберня", Egersund, "Файні Льоди", La Luche. А зовсім поруч розташовані топові дитячі локації – Музей науки та Dragon Park.

Влітку тут часто влаштовують пікніки та івенти. Але навіть в людні дні тут не бракує простору. Все завдяки грамотному зонуванню та великій території.

Duck's Lake – це таке особливе місце, яке львів’яни обирають і для романтичної вечері, і для родинного часу з дітьми, і для роботи з ноутбуком.



Атмосфера на Duck's Lake / Фото Duck's Lake

Стрийський парк

Це справжня зелена легенда Львова поза межами звичних туристичних маршрутів. Коли місцеві втомляють від спеки та шуму центру міста, вони йдуть на прогулянку або пікнік до Стрийського парку.

Площа парку понад 50 гектарів, а його історія починається з кінця 19 століття. Сьогодні парк складається з:

нижньої та верхньої терас,

прогулянкових алей,

лісової частини.

На нижній терасі ви знайдете озеро з лебедями, качками та фонтанчиком в центрі. А трошки далі – справжню оранжерею з пальмами, фікусами, агавою та озером з рибками. Такий собі міні ботанічний сад посеред парку. Далі парк переходить у лісову частину – ідеальне місце для прогулянки на самоті.

Верхня частина парку вже більше про архітектуру та планування. Адже саме тут проходила відома у Львові Крайова виставка. Для її потреб звели понад 100 павільйонів, частину яких можна побачити в парку і сьогодні, і запустили електричний трамвай.



Мальовничий Стрийський парк / Фото Yevheniya

Тут ви знайдете зони з дитячими майданчиками, фонтан Івасик Телесик і величезний корт з морозивом. А зовсім поруч з виходом з парку розташовані кампуси УКУ. Особливо увагу привертає сучасний центр імені Митрополита Андрея Шептицького, що об'єднав бібліотеку, навчальні авдиторії, культурний простір та кав'ярню.

Також в Стрийському парку працює відома в місті Дитяча залізниця. Вона розпочинає роботу в теплий сезон і щоразу викликає сплеск радості у дітей і ностальгії в дорослих. Потяг Вітерець курсує по петлі, охоплюючи центру частину парку.

Fest Republic

Це простір на території колишнього заводу, що став однією з найвільніших локацій Львова. Тут вистачає місця і для вечірок, і для мистецтва, і для книжкових фестивалів.

Саме тут щороку проходять популярні фестивалі – Craft Beer & Vinyl Festival, Coffee, Books & Vintage, Urban Forun, Faine Misto та інші.

Локація працює і поза межами фестивалів. Можна прийти на концерт, вечірку, випити крафтового пива або кави, чи посидіти в "Реберні" без черг.

Концерт на території Fest Republic

Шевченківський Гай

Якщо місцевим хочеться спокою, вони звертають з центральних вулиць і підіймаються до Шевченківського Гаю. Це особливий музей просто неба на території парку Знесіння, де на 84 гектарах зібрані дерев'яні хати з різних куточків заходу України, церкви, млин тощо.

Для львів'ян це не просто музей – це справжній центр культурної пам'яті міста. Обов'язкове місце для відвідування на Великдень, адже саме тут організовують традиційне святкування з гаївками, майстер-класами, музикою і народними забавами. Різдвяні дійства тут не менш атмосферні: з вертепами, колядками та частуваннями пампухами.

У 2024 році нарешті завершили будівництво сучасного інформаційно-освітнього центру. Простора будівля з виставковою залою, дитячим простором, конференц-залом, музейною крамничкою. І, звичайно, затишним кафе, де можна взяти щось тепле і ароматне перш ніж розпочати свою прогулянку.



Святкування у Шевченківському Гаю / Фото Шевченківського гаю

Lem Station

Прекрасний приклад ревіталізації простору. Мова про колишнє трамвайне депо на перетині вулиць Сахарова й Вітовського. Місце, що поєднало минуле з майбутнім: індустріальна архітектура кінця 19 століття разом з сучасним коворкінгом, виставковими залами, залами для лекцій і площею з муралом Станіслава Лема, одного з найвідоміших письменників фантастів у світі.

Lem Station – це не просто місце для роботи чи подій. Тут постійно відбуваються конференції, майстер-класи, вечірки, ярмарки та покази.

На території працюють одразу два заклади, які дуже люблять львів'яни: Cheese Bakery з найвідомішими у Львові чизкейками та сніданками та кав'ярня Black Honey.



Перероблене старе трамвайне депо у Львові / Фото Lem Station

Львів має багато цікавих місць і не всі знайдете в туристичних путівниках. Саме вони показують місто таким, яким його бачать і люблять самі мешканці. Дайте собі шанс відкрити їх.