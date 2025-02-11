Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги, – ОП

У вівторок, 11 лютого, провели чергову міжвідомчу робочу зустріч з реформи ВЛК. Там анонсували, що ВЛК почнуть застосовувати електронні черги.

Згідно з оприлюдненою інформацією, це станеться вже невдовзі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю керівника Офісу Президента України Ірину Верещук.

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На яку етапі створення електронних черг

Українська посадовиця анонсувала, що найближчим часом з'явиться можливість електронних черг для проходження військово-лікарської комісії. Наразі, за її словами, цей процес ще у тестовому режимі.

Цього тижня планую відвідати декілька ВЛК, щоб особисто поспілкуватись там із людьми. Наша мета – кардинально зменшити черги та збільшити швидкість,

– написала вона.

За підсумками зустрічі Ірина Верещук також висловила вдячність команді Міністерства оборони України та Командуванню Сухопутних військ ЗСУ.

До слова, наразі військовозобов'язані можуть подати запит на проходження ВЛК онлайн через застосунок Резерв+. Це значно спрощує процес і позбавляє необхідності відвідувати ТЦК для отримання направлення.