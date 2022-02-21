Невеликі дощі й до +13 градусів: прогноз погоди на 22 лютого

Погода в Україні у вівторок, 22 лютого, буде теплою. У західних та північних областях прогнозують сонячний день, у східних і південних – дощовий.

У ніч на 22 лютого температура повітря буде плюсовою. Мороз до -1 градуса можливий лише у Волинській та Рівненській областях.

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Прогноз погоди в регіонах

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +5 до +13 градусів. Найсвіжіше буде в Івано-Франківській і Тернопільській областях – +5...+7 градусів, найтепліше – на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині та у Криму – +10...+13 градусів.

В Укргідрометцентрі інформують, що опади у вигляді дощу можливі на Сході та Півдні. Водночас синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вночі та вранці дощитиме у західних і північних регіонах, а вдень дощі можуть йти ще у центральних областях.

Вітер дутиме західний і південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві очікують сонячний день, повітря прогріється до +9...+11 градусів.

Погода у містах України 22 лютого

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +8...+10

Вінниця – +9...+11

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +7...+9

Полтава – +8...+10

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +9...+11

Харків – +8...+10

Київ – +9...+11



Прогноз погоди на 22 лютого / Карта Укргідрометцентру

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