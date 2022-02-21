Невеликі дощі й до +13 градусів: прогноз погоди на 22 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 22 лютого, буде теплою. У західних та північних областях прогнозують сонячний день, у східних і південних – дощовий.
У ніч на 22 лютого температура повітря буде плюсовою. Мороз до -1 градуса можливий лише у Волинській та Рівненській областях.
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Прогноз погоди в регіонах
Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +5 до +13 градусів. Найсвіжіше буде в Івано-Франківській і Тернопільській областях – +5...+7 градусів, найтепліше – на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині та у Криму – +10...+13 градусів.
В Укргідрометцентрі інформують, що опади у вигляді дощу можливі на Сході та Півдні. Водночас синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вночі та вранці дощитиме у західних і північних регіонах, а вдень дощі можуть йти ще у центральних областях.
Вітер дутиме західний і південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві очікують сонячний день, повітря прогріється до +9...+11 градусів.
Погода у містах України 22 лютого
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +8...+10
Вінниця – +9...+11
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +7...+9
Полтава – +8...+10
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +9...+11
Луганськ – +9...+11
Харків – +8...+10
Київ – +9...+11
Прогноз погоди на 22 лютого / Карта Укргідрометцентру
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