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      Невидимая стена между Крымом и правдой

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      Крымская стена
      Крымская стена / РосСМИ

      Тридцатилетие падения Берлинской стены в цивилизованном мире отмечают не только как годовщину краха коммунистических диктатур в странах Европы, но и как юбилей исчезновения того цивилизационного барьера, который после Второй мировой войны разделял Запад и Восток.

      Тогда, 30 лет назад, когда тысячи берлинцев из восточной части города спешили на Запад, многим казалось, что герметически закрытого мира, в котором общие ценности заменены откровенной ложью и пропагандой, уже не будет никогда.

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      Но оптимисты ошибались. Стена – она ведь не только из кирпичей. Более того, Берлинская стена из кирпичей была лишь кульминацией той ментальной стены, которую большевики стали возводить между Советским Союзом и остальным миром после победы в Гражданской войне, а после победы во Второй мировой распространили на часть Европы, которая попала под советскую оккупацию.

      И считать, что если стена между двумя частями Берлина разрушена, то и ментальной стены больше возвести не удастся, было опасным заблуждением, которое надолго расслабило цивилизованный мир и содействовало и становлению, и укреплению путинского режима, и торжеству авторитаризма и охлократии в бывших советских республиках, и успехам популистов в странах Центральной Европы. А ускоренное строительство стены между правдой и ложью началось после оккупации Крыма. И эта внешне невидимая стена – куда более прочная постройка, чем Керченский мост.

      Со времени аннексии Крыма у России и остального мира – разные политические карты мира, даже в интернете. Разное представление о нормах международного права. Российских школьников на уроках истории вновь учат даже не лживой интерпретации фактов, а фактам, которых никогда не было.

      Российское телевидение лжет зрителям о "крымской весне" и "народных республиках" Донбасса. Целая страна живет в оруэлловской уверенности, что война – это мир. И сила воздействия этой лжи так велика, что даже достоверные источники информации не позволяют миллионам людей понять, что происходит в их государстве и в мире на самом деле.

      После 2014 года россияне оказались по ту сторону правды. За новой, крымской стеной.

      Автор: Виталий Портников
      Источник: Крым.Реалии

      Мнение: Как заставить Россию вернуть Украине Крым: мнение Чубарова

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Новини Криму Анексія Криму Публікації Історія Російська пропаганда
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