Невидимі титани: завдяки кому вистояв Київ й тримається Україна

Мирні люди бачили озброєних людей у ​​військовій формі. Я тоді вважав, що це правильно. Я досі так вважаю.

Войовничий Київ

Знаєш, дуже важливим було те, що Київ складався з бетонних блоків і при цьому чомусь із пилу, Київ був безлюдний і одночасно наповнений вояками, обвішаними то старими автоматами, то модними "арками", то взагалі чудовими у своєму неподобстві "скс-ами".

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Це було конче потрібно. Люди, котрі залишилися в Києві, дивилися на цих неідеальних людей: які кашляють, чхають, матюкаються, постійно палять і жадібно п'ють воду, і їм було спокійніше. Бл**ь, та мені було спокійніше.

Я відчував, що ось ці чоловіки і жінки готові будь-якої миті впустити скляночку з огидною кавою, виплюнути недопалок і відкрити вогонь. Що з невидимої межі мегаполісу до рідкісних магазинів стікаються люди, яким і на думку не може спасти залишити зброю або зняти форму. Сху*лі? Що, війна скінчилася?

Ті, завдяки кому Київ стоїть

Надто сильно ми захотіли не програти, щоб ось так просто розлучатися зі зброєю. І зараз у цьому місті, яке складається з черг на заправки і при цьому чомусь із заторів, так, я бачу мало людей у ​​військовій формі. Але я точно знаю – вони є.

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Може, не просто тут. Може на сході, на півдні, у степах, посадках, дорогах, на мостах, у траншеях та хатах – але вони є. Десь кашляють, сміються, п'ють огидну каву і готуються відкрити вогонь.

І від цього мені спокійніше.

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