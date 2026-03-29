Ймовірно, українські: у Фінляндії впали 2 невідомих дрони

Кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії. Згодом вони впали на землю.

Про це повідомляє міністерство оборони Фінляндії, та Yle.

Що відомо про дрони, що залетіли до Фінляндії?

Вранці 29 березня військові виявили над Балтійським морем і на південному сході держави кілька невеликих об’єктів, що рухалися на малій висоті та з низькою швидкістю.

Для з’ясування ситуації повітряні сили країни підняли в небо винищувач F/A-18 Hornet, який виконав розвідувальний виліт.

Згодом стало відомо, що щонайменше два дрони впали на території країни – один на північ від Коувола, інший – на схід від міста, розташованого приблизно за 50 кілометрів від російського кордону.

Місця падіння одразу взяли під контроль правоохоронці, територію оточили для проведення слідчих дій.

Ми ставимося до цього питання дуже серйозно. Силові структури відреагували негайно. Розслідування подій триває, і додаткові деталі будуть надані після перевірки інформації,

– заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Дрони можуть бути українськими

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на фінській території у неділю вдень, ймовірно, були українськими. За його словами, військові нададуть повну інформацію з цього питання пізніше.

Це порушення території – дуже серйозна справа. Ймовірно, це українські дрони, але це питання розслідується, і про це буде повідомлено пізніше…Ми зробимо висновки з цього, коли повна картина ситуації стане зрозумілою. Це небажана ситуація,

– заявив він.

Він зазначив, що дрони не збивали, вони впали самі.

Уряд розглядає варіант зустрічі з президентом у зв'язку з інцидентом.

