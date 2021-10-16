Невідомі обстріляли автомобіль у Чернівцях: є постраждалі

У Чернівцях невідомі здійснили декілька пострілів по автівці під час руху. Внаслідок інциденту двоє осіб зазнали травм рук різного ступеня важкості.

Невідомі обстріляли машину

Правоохоронці повідомили, що 14 жовтня надійшла інформація: до лікарні доставлено місцевих жителів з вогнепальними пораненнями рук. Слідчо-оперативна група одразу виїхала на місце події.

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Встановили, що на одній із вулиць обласного центру невідомі здійснили декілька пострілів зі зброї по автівці під час руху, – зазначили у поліції.

На той момент в авто перебували 49-річний чернівчанин та 63-річна пасажирка. Вони обоє отримали травми рук різного ступеня тяжкості.

Одного зловмисника затримали

У ході проведення оперативно-пошукових заходів встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний житель Івано-Франківська.

Згодом його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику повідомлено про підозру.

У суботу, 16 жовтня, за клопотанням правоохоронців суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Чернівцях невідомі обстріляли автомобіль / Фото Нацполіції