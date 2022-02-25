Невідомі зайшли на територію виконкому: у Мелітополі тривають важкі бої за місто

Зранку 25 лютого у Мелітополі Запорізької області російські окупанти відкрили вогонь по будівлі СБУ. Наразі українські військові ведуть важкі бої за місто.

За інформацією ЗМІ, вранці 25 лютого колона військової техніки РФ заїхала з північного в'їзду до Мелітополя.

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В центрі міста військові машини з розпізнавальними знаками Росії "Z" стоять біля будівлі СБУ, чути постріли.



Речник Управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко сказав "Суспільному", що зв'язок з мелітопольським управлінням відсутній.

Начальник управління внутрішньої політики Запорізької ОДА Володимир Марчук заявив, що наразі тривають бої за місто.

У своєму відеозверненні міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що напередодні незрозумілі люди зайшли на територію виконкому, пройшлись по коридорах та пішли.

За його словами, ніч у місті пройшла спокійно. Жертв і постраждалих немає.

Декілька годин тому на території Мелітополя приступила до охорони громадського порядку Нацгвардія України, зараз виконують свої обов'язки. Місто перебуває, наскільки це можливо, у безпечному режимі. Над виконкомом Мелітополя український прапор, ніякого іншого бути не може,

– сказав міський голова.

До слова, радник голови ОП Михайло Подоляк каже, що в Мелітополі ситуація неоднозначна. На окраїнах міста є російські війська, які пройшли з окупованого Криму. Іншу частину утримують українські військові.

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