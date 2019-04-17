03:59
17 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путіну підняти свій рейтинг. У РФ з'являться платні перехрестя
      Вєсті Кремля
      00:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися
      Вєсті.UA
      19:48, 16 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Невідомі в масках розстріляли інспекторів "Укртрансбезпеки" на поліцейському посту під Одесою

      111
      На трасі Київ – Одеса невідомі в масках напали на поліцейський пост і стріляли в інспекторів "Укртрансбезпеки"
      На трасі Київ – Одеса невідомі в масках напали на поліцейський пост і стріляли в інспекторів "Укртрансбезпеки" / Facebook-сторінка речника Олесі Голодок

      Близько опівночі 17 квітня невідомі в масках розстріляли інспекторів "Укртрансбезпеки" та представників організації "Український транспортний союз". Крім того, зловмисники добивали людей палками, а також трощили та розстрілювали машини.

      За словами активістки Олесі Голодок, напад стався на трасі Київ – Одеса поблизу села Дачне.

      "Невідомі в масках зайшли на пост поліції з боку села, одразу, як тут вимкнули світло. Увесь цей час інспектори Патрульної поліції спокійно спостерігали та абсолютно не втручались! Не було жодної спроби зупинити злочинців. Бандити на очах поліцейських спокійно покинули місце злочину. Є поранені", – переконує вона.

      Очевидці зазанчають, що розстріляли інспекторів, які не пропустили вантажівки з перевищеною вагою. Напад стався в той час, коли в селі вимкнули електрику, пише місцеве видання "Думская".

      Стрільба на ваговому комплексі

      Posted by Виталий Голодок on Tuesday, 16 April 2019

      "У мене тут машина також стоїть. Була стрілянина та бійка. З-позаду магазину вибігло близько 50 осіб. Вони натовпом вони біжать, і один з ним на моїй машині пробив колесо шилом. Я почала кричати, що це моя машина, і вони почали трощити решту машин… Стрілянина тривала десь 10 хвилин", – розповіла одна зі свідків.

      За попередніми даними, у результаті поранень зазнали п'ять осіб: один молодий чоловік наразі перебуває у важкому стані та йому роблять операцію. Крім того, пошкоджено п'ять автомобілів.

      Увага! Ненормативна лексика!

      Поліція, зі свого боку, підтвердила інформацію про двох потерпілих. Як розповів радник керівника поліції Одещини Руслан Форостяк, вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості: у одного – закрита черепно-мозкова травма, в іншого – рвана рана потилиці.

      "Зухвалість дійсно вражає. Все відбувалося практично на контрольному пункті. Сподіваюся ті, хто це влаштував, пошкодують і отримають адекватне покарання. Дії правоохоронців, які були поруч з місцем події і нібито не втручалися, також буде проаналізовано", – додав Форостяк.

      Також він оприлюднив свою версію інциденту. 

      Поки це має такий вигляд – одна группа активістів напала на іншу, влаштувала вже звичну в наші дні розборку "активістів", завдавши шкоду майну та можливо здоров'ю. Є свідчення, що застосовували травматичну зброю та біти як нападники, так і ті активісти, що там працювали. Можливо, конкуренти,
      – каже радник очільника поліції Одещини. 

       

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      16 квітня
      28943
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Аякс" сенсаційно вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів: відео
      16 квітня , 23:54 "Аякс" сенсаційно вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів: відео
      510
      Головні новини 16 квітня: угода про дебати між Зеленським і Порошенком, Савченко і Рубан на волі
      16 квітня , 22:25 Головні новини 16 квітня: угода про дебати між Зеленським і Порошенком, Савченко і Рубан на волі
      878
      Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      15 квітня , 14:00 Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      16 квітня , 22:05 Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      Світові Медіа 510
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      16 квітня , 21:10 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 28943
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук