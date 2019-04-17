Невідомі в масках розстріляли інспекторів "Укртрансбезпеки" на поліцейському посту під Одесою

Близько опівночі 17 квітня невідомі в масках розстріляли інспекторів "Укртрансбезпеки" та представників організації "Український транспортний союз". Крім того, зловмисники добивали людей палками, а також трощили та розстрілювали машини.

За словами активістки Олесі Голодок, напад стався на трасі Київ – Одеса поблизу села Дачне.

"Невідомі в масках зайшли на пост поліції з боку села, одразу, як тут вимкнули світло. Увесь цей час інспектори Патрульної поліції спокійно спостерігали та абсолютно не втручались! Не було жодної спроби зупинити злочинців. Бандити на очах поліцейських спокійно покинули місце злочину. Є поранені", – переконує вона.

Очевидці зазанчають, що розстріляли інспекторів, які не пропустили вантажівки з перевищеною вагою. Напад стався в той час, коли в селі вимкнули електрику, пише місцеве видання "Думская".

Стрільба на ваговому комплексі Posted by Виталий Голодок on Tuesday, 16 April 2019

"У мене тут машина також стоїть. Була стрілянина та бійка. З-позаду магазину вибігло близько 50 осіб. Вони натовпом вони біжать, і один з ним на моїй машині пробив колесо шилом. Я почала кричати, що це моя машина, і вони почали трощити решту машин… Стрілянина тривала десь 10 хвилин", – розповіла одна зі свідків.

За попередніми даними, у результаті поранень зазнали п'ять осіб: один молодий чоловік наразі перебуває у важкому стані та йому роблять операцію. Крім того, пошкоджено п'ять автомобілів.

Увага! Ненормативна лексика!

Поліція, зі свого боку, підтвердила інформацію про двох потерпілих. Як розповів радник керівника поліції Одещини Руслан Форостяк, вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості: у одного – закрита черепно-мозкова травма, в іншого – рвана рана потилиці.

"Зухвалість дійсно вражає. Все відбувалося практично на контрольному пункті. Сподіваюся ті, хто це влаштував, пошкодують і отримають адекватне покарання. Дії правоохоронців, які були поруч з місцем події і нібито не втручалися, також буде проаналізовано", – додав Форостяк.

Також він оприлюднив свою версію інциденту.

Поки це має такий вигляд – одна группа активістів напала на іншу, влаштувала вже звичну в наші дні розборку "активістів", завдавши шкоду майну та можливо здоров'ю. Є свідчення, що застосовували травматичну зброю та біти як нападники, так і ті активісти, що там працювали. Можливо, конкуренти,

– каже радник очільника поліції Одещини.