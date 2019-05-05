Чоловік розстріляв авто поліцейських на Одещині: фото підозрюваного

Чоловік влаштував стрілянину по поліцейських 4 травня у Великомихайлівському районі Одещини. Ніхто з правоохоронців не загинув, а стрільця вже оголосили в розшук.

Так, поліція розшукує ймовірного нападника – 42-річного Павла Васильовича Чумаченка. Чоловік може бути озброєний мисливською рушницею і становити загрозу для інших, застерегли правоохоронці.

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За даними ЗМІ, стрілець є фермером і стріляв по авто правоохоронців, які прибули на виклик щодо хуліганства.

Поліція опублікувала фото розшукуваного чоловіка і знімок обстріляного автомобіля. На фото видно, що зловмисник зробив близько 10 пострілів.

Правоохоронці відкрили справу і розслідують її як посягання на життя співробітника правоохоронного органу.



Розшукуваний поліцією зловмисник



Обстріляне авто поліції