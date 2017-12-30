Відділення "Укрпошти" у Харкові захопив невідомий з вибухівкою
15:42, сьогодні 1801 Читать новость на русском
У Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти", у якому перебувають люди. Близько 20 поліцейських авто оточили територію біля будівлі.
Як пише УП, на перехресті вулиць Матюшенка і Шевченка працюють вибухотехніки та кінологи – рух транспорту повністю перекрито. Спікер Нацполіції Ярослава Тракало поки деталей не повідомляє.
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"За попередньою інформацією, чоловік всередині "Укрпошти" (вул. Шевченка, 165) повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо", – передає "Громадське".
Поліція просить не знімати подію на місці події.
Джерело: 24 Канал
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