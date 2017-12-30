Відділення "Укрпошти" у Харкові захопив невідомий з вибухівкою

У Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти", у якому перебувають люди. Близько 20 поліцейських авто оточили територію біля будівлі.

Як пише УП, на перехресті вулиць Матюшенка і Шевченка працюють вибухотехніки та кінологи – рух транспорту повністю перекрито. Спікер Нацполіції Ярослава Тракало поки деталей не повідомляє.

Читайте також: У Харкові невідомі в масках і з молотками відібрали у водія чималу суму

"За попередньою інформацією, чоловік всередині "Укрпошти" (вул. Шевченка, 165) повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо", – передає "Громадське".

!Захоплення заручників в Харкові

Невідомий захопив приміщення відділення "Укрпошти", всередині є люди. За попередньою інформацією, чоловік всередині "Укрпошти" повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо pic.twitter.com/QkBzsnf5Wd — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 30 грудня 2017 р.

Поліція просить не знімати подію на місці події.