Невідомо, скільки жертв у Сєвєродонецьку в тих районах, де засіли окупанти, – Гайдай

Російські окупанти штурмують Сєвєродонецьк. Їм вдалося зайти в певні райони міста, де вони знімають постановочні відео. Однак скільки загиблих місцевих мешканців є в цих районах - невідомо.

Щодня росіяни обстрілюють Сєвєродонецьк, Лисичанськ та навколишні селища. Лише на ранок 31 травня відомо, що внаслідок обстрілів двоє загиблих та троє поранених в Лисичанськ. Про те, скільки загиблих в Сєвєродонецьку, де тривають запеклі бої із загарбниками, достеменно невідомо.

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"Ми не знаємо, скільки жертв за останні два дні серед цивільного населення в тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики", – заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він навів дані, що лише внаслідок обстрілів 30 травня в Сєвєродонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок, у Тошківці, яку росіяни штурмують, – щонайменше шість, у Нирковому, Вікторівці, Миколаївці – загалом шість.

Люди бояться за своє життя

За даними Сергія Гайдая, у Сєвєродонецьку залишається орієнтовно 15 тисяч місцевих жителів. Вони не змогли (чи не захотіли) виїхати з міста з різних причин. Тепер чимало з них стають героями для російських пропагандистських відео. Очільник Луганщини закликає не засуджувати усіх людей на цьому відео.

"Напевно, багато хто із нас з обуренням передивлявся відео, де їх радо зустрічають місцеві. Здебільшого, це постановочні сцени. Тисячі, які залишилися в місті, бояться помсти або розправи без причин, як то було в Бучі", – заявив Сергій Гайдай.

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Вбивство французького журналіста

Хоча для жителів Лисичанська, за словами Сергія Гайдая, є й більш наочний приклад, що з ними може зробити "русскій мір". Мова йде про розстріл евакуаційного авто, в якому перебував французький журналіст. Він разом з командою хотів зняти матеріал про евакуацію мирного населення. Хлопець загинув на місці. Ще троє осіб, зокрема, супроводжуючі, поранені.

Через цей обстріл евакуація була призупинена.

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