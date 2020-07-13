Протягом липня Харківська муніципальна галерея зануриться у сутінки, бо у новій виставці кожна робота підсвітлена зсередини, що створює ефект "рентгенівського" зору у глядача.

Так влаштований проєкт Nude львівської художниці Василини Буряник, який відкрився 10 липня. Власне бачення беззахисності та вразливості людського тіла і природи авторка втілила в улюбленому матеріалі – нейлоні, який порівнює зі шкірою. За допомогою світла Василина Буряник намагається зробити пласке зображення трьохвимірним, створює багатошарові панно, які глядач може споглядати наскрізь, немов вітражі.



Фото Андрій Яригін

Директорка галереї Тетяна Тумасян відзначає, що робота з текстилем – унікальна і незвична техніка для Харкова, художникам якого більш притаманні використання фотографії та графічний дизайн.

Екологія – найважливіша тема у творчості Василини Буряник. Так, восени 2019 року на Другій Бієнале молодого мистецтва, яка проходила у Харкові, авторка показала серію інсталяцій "Фрагменти організмів". У ній зникаючі тварини з Червоної книги були представлені немов експонати природознавчого музею, фрагменти раніше живих істот у формаліні, доля яких віддана на розсуд глядача. Завдяки цим об'єктам художниця намагається застерегти людину від наслідків в майбутньому, де на бурого ведмедя чи плямисту саламандру можна буде подивитися виключно у музеї. У новій серії Nude вона розвиває цю думку: людина, яка є частиною природи, так само беззахисна перед нею, вважає Василина Буряник. "Подивіться на сьогоднішню пандемію – ми нічого не можемо протиставити істоті, яка в мільярди разів менша за нас", – говорить художниця.

У Nude авторка співставляє схему біологічної будови шкіри чи окремих органів зі схемами будови земної кори. Художниця проводить паралель між підземними водами та судинною сіткою, співставляє нервові закінчення з кореневищами рослин.

На кожне панно художниця витрачала декілька тижнів, та більшість полотен з представленої серії авторка створила під час карантину.

Екологічна тематика робіт привабила харків’янина Євгена Оберемка, який уже вдруге підтримує творчість львівської авторки та обіцяє підтримувати її в майбутньому.

"Ці місяці самоізоляції всього людства показали нам наш тісний взаємозв’язок з природою, – впевнений Євген Оберемок, партнер виставки Nude. – Варто було людям залишитися в домівках на деякий час, і в міста прийшли тварини, яких там уже давно не бачили, а над китайськими чи індійськими містами вперше за десятиліття розвіявся смог. Водночас сьогодні ми, намагаючись вберегтися від вірусу, виробляємо ще більше сміття: щомісяця понад 120 мільярдів одноразових масок і більше ніж 60 мільярдів рукавичок потрапляє на смітники України й світу".



Фото Андрій Яригін

Коли люди починають замислюватися над власним майбутнім, над тим, як по-новому влаштувати життя на планеті, саме час нагадати про екологію і взаємний вплив людини і природи, впевнений харків’янин, колишній очільник Державної екологічної інспекції у Харківській області. "І мистецтво може розказати про це найяскравішим способом", – додає Євген Оберемок.

Тетяна Тумасян дуже задоволена тим, що міська галерея стала місцем презентації нового проєкту художниці, яка працює в незвичній для Харкова техніці: "Це і колажування, і робота з текстилем. Вона працює на грані, власне, текстилю і графічного дизайну. Сучасне мистецтво дає художникам необмежене поле для експериментів. Радісно, що маємо можливість показати глядачам рідкісну техніку Василини". Вперше харків’яни могли побачити фірмовий стиль художниці у 2017 році, коли робота Василина Буряник брала участь у кураторському проєкті Олеся Томаха "Aspiration/Придих" в тій же Муніципальній галереї. Загалом, за творчістю художниці у галереї слідкують з 2013 року, а наочно познайомилися під час минулорічної Бієнале, оргкомітет якої Тетяна Тумасян очолювала.



Фото Андрій Яригін

Виставку можна побачити до 29 липня у Харківській муніципальній галереї (вул. Чернишевська, 15) кожного дня крім неділі з 11:00 до 19:00. Вхід вільний.

Виставка Nude у Харкові:

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Довідка

Василина Буряник – українська художниця, живе і працює у Львові. Народилася у 1985 році, у 2004 закінчила Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі, у 2010 році закінчила Львівську національну академію мистецтв (кафедра художнього текстилю).

Перша персональна виставка Василина Буряник під назвою "Жанри" пройшла у 2003 році в Ужгороді. З того часу художниця прийняла участь у 20 виставках та пленерах. Вона – учасниця Всеукраїнської бієнале "Текстилізм-8" (Львів, 2011) та Другої національної Бієнале молодого мистецтва (Харків, 2019).

Перше знайомство харківського глядача з авторкою відбулося у травні 2017 року, коли її робота "Планктон" брала участь у кураторському проєкті Олеся Томаха "Aspiration/Придих" в Муніципальній галереї.

Василина – лауреатка Всеукраїнського конкурсу Друга національна Бієнале молодого мистецтва (Харків, 2019), учасниця стипендіальної програми "Gaude Polonia" (Варшава, 2013).