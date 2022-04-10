Неймовірна історія собаки з Ірпеня, фото якого облетіло весь світ
Джерело:Сергій Притула
Фото величезного чорного пса, який радісно зустрічає українських військових у звільненому Ірпені, облетіло весь світ. Виявилось, собаку просто не встигли евакуювати.
Пес радісно зустрічав українських військових
Величезного різеншнауцера знайшли в зачиненій квартирі 29 березня бійці 72 бригади. Будинок собаки був побитий від обстрілів. На столі лежали документи, в яких була вказана порода пса, вік і ім'я – Баварія. Про долю собаки розповів Сергій Притула.
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Фото цієї собаки, яка лапами обіймає військового, зробили іноземні журналісти, а також український фотокор Гліб Гаранич. Знімок швидко розлетівся соціальними мережами, потім з'явився в Twitter і дістався до іноземних газет і навіть США,
– зазначив Притула.
Фото, яке облетіло соцмережі / Фото Гліб Гаранич
Пса спершу забрали у волонтерський штаб, де вона переночувала. А потім волонтери забрали її до себе додому.
Через 3 дні зателефонувала господиня пса Тетяна. Вона побачила фотографію в соціальних мережах. Зараз її сім'я із чотирма дітьми в Рівненській області.
Опікувались собакою волонтери / Фото фейсбук Сергія Притули
Виявилося, що собаку насправді звуть Зара. Евакуювати її просто не встигли: виїжджали з-під обстрілів швидко, уся сім'я однією машиною, Зара не помістилась.
Дбати за псом мав сусід, але його побили росіяни, які хотіли забратися у квартиру. Він вижив, але зараз перебуває в лікарні. Так Зара залишилася без нагляду в закритій квартирі.
Вона сама, закрита у квартирі, провела кілька тижнів. Їла те, що змогла знайти,
– додав Притула.
Собаку волонтери допомогли перевезти до сім'ї на Рівненщину.
Пес нарешті зустрівся з рідними / Фото Фейсбук Сергія Притули
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