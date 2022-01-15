Неймовірна посадка "Мрії" у Польщі: показали відео з кабіни літака

Український літак Ан-225 "Мрія" красиво приземлився у Польщі. Він зміг здійснити посадку, "розрізаючи" густий туман. Нещодавно з'явилось ще й відео з кабіни літака.

Посадку "Мрія" здійснила в аеропорту міста Жешув. За нею спостерігали десятки людей.

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Блискуче приземлення "Мрії" Коли літак приземлявся, довкола був густий туман. Через нього злітно-посадкова смуга стала виднітись лише в останню мить. Попри те, що борт знижувався за умов дуже поганої видимості, пілотам вдалося успішно посадити літак.

За приземленням спостерігали безліч людей. Вони побачили літак за мить до того, як він торкнувся землі.

Пілот залишався спокійним

У мережі оприлюднили відео з кабіни пілота. Воно доводить, що він майже нічого не бачив до приземлення. При цьому пілот залишався спокійним та за алгоритмом здійснював посадку.

Дивіться відео приземлення "Мрії" з кабіни пілота:

Люди спостерігають за приземленням, дивіться відео:

Що відомо про "Мрію"

Це найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак. Він може переносити до 250 тонн.

Створив літак КБ "Антонов" наприкінці 1980-х років.

Ще у листопаді 2004 року українську "Мрію" внесли до Книги рекордів Гіннеса за 240 рекордів.

Наприклад, у 1989 році "Мрія" з вантажем 156,3 тонни піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою польоту та вантажопідйомністю.

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