Неймовірне везіння: куля влетіла в автомат українського захисника – відео моменту влучання

У мережі оприлюднили відео українського бійця, яке не може не дивувати. Річ у тім, що ворог майже його підстрелив, проте кулю зупинив кулемет нашого захисника.

Запис оприлюднили 19 березня, проте невідомо, коли саме це трапилися. Боєць заздалегідь помітив, що саме його намагаються вбити, проте навіть не думав втікати чи ховатись.

Зауважте Українські захисники передали "привіт" із "захопленого" росіянами Рубіжного

Встиг попередити побратима

На початку запису чутно багато пострілів і чоловік каже, що цілять у нього. Він визирає з окопу та намагається зрозуміти, куди треба стріляти. Також кричить товаришу, щоб той не виходив із безпечного місця.

Невдовзі після цього в його автомат влучає куля. Наразі невідомо, чи постраждав наш захисник, але після інциденту він піднявся на ноги.

В записі є ненормативна лексика. Тому не рекомендуємо переглядати неповнолітнім і вразливим.

Куля влучила в автомат українського бійця: дивіться відео

До речі – В Україні знищили вже майже 15 тисяч окупантів: дивіться відео