Нейтралітет може зробити наступною мішеню Путіна ще одну країну
Якщо проаналізувати заяви молдовських проросійських політиків, які зараз діють там, можна побачити, як вони аплодують рішенню глави держави про дотримання нейтралітету. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.
Вагання між добром і злом коштує свободи
Ще раз повторюсь: між добром і злом дуже важко бути нейтральним. Коли точно зрозуміло, з якого боку зло, сенсу вагатися немає.
До теми Путін може без великих зусиль захопити владу у Молдові: експерт розповів про апетити Кремля
Ситуація у Молдові трошки інша, ніж в Україні. По-перше, різні масштаби. По-друге, у Путіна є можливість впливати через проросійське лобі, яке хоч і не при владі, але поблизу неї. По-третє, я думаю, що якщо у російського президента є можливість змусити Кишинів капітулювати політично, то він не буде вдаватися до військової агресії.
Нейтралітет, який зайняла Санду щодо війни в Україні, може коштувати незалежності її власній державі / Фото "Вікіпедії"
Однак, хочу нагадати, що у фашистської Німеччини попервах не було плану дійти до Москви. Вони планували діяти поступово, маленькими кроками. І щойно їм ці кроки почали вдаватися, апетити зросли.
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