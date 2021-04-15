Вже незабаром Буковина може вийти з червоної зони, – Ляшко

Днями Чернівецька область може вийти з червоної карантинної зони. На Буковині жорсткі обмеження діяли з 1 березня. Однак вже є передумови для послаблення там карантину.

Головний санітарний лікар України повідомив, що у Чернівецькій області вдалося досягти низки передумов для переходу в жовту карантинну зону.

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Буковина відповідає 4 із 5 критеріїв жовтої зони

Рівень тестування у Чернівецькій області в 4 рази більший, ніж цільовий показник у 300 тестувань на 100 тисяч населення.

у Чернівецькій області в 4 рази більший, ніж цільовий показник у 300 тестувань на 100 тисяч населення. Коефіцієнт виявлення коронавірусу на чверть менший, ніж цільовий показник у 20%.

на чверть менший, ніж цільовий показник у 20%. Завантаженість ліжок з киснем за останній тиждень зменшилась із 55% до 49%. А це менше від встановленого граничного показника у 65% на чверть.

з киснем за останній тиждень зменшилась із 55% до 49%. А це менше від встановленого граничного показника у 65% на чверть. Динаміка рівня госпіталізацій є однією із найкращих по країні та становить -25% госпіталізованих за останній тиждень.

є однією із найкращих по країні та становить -25% госпіталізованих за останній тиждень. Рівень госпіталізацій за останні 2 тижні зменшився з 99 людей на 100 тисяч населення до 67. За прогнозами, він може опуститися нижче цільового показника, який становить 60 людей на 100 тисяч населення.

За словами Ляшка, Чернівецька – третя область, після Івано-Франківської та Закарпатської, яка показує результат від впровадження вчасних та ефективних заходів адаптивного карантину.

Нагадаємо, у регіоні жорсткі обмеження діяли від 1 березня.

Заступник глави Міністерства охорони здоров'я також зазначив, що є стабільне покращення у Львівській області. Її сподіваються перенести у жовту зону вже наступного тижня.

Станом на 15 квітня у червоній зоні перебувають такі регіони: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська, Полтавська, Сумська і Харківська області.

Динаміка ситуації з COVID-19 на Буковині / Інфографіка КШЕ