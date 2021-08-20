Незабаром кожен українець зможе завантажити COVID-сертифікат у Дії

Сертифікат про вакцинацію у смартфоні вже скоро буде доступним кожному українцю, хто зробив щеплення. Із 20 серпня Україна підключилася до європейської системи.

Перш ніж ця функція стане доступною, потрібно оновити мобільний додаток Дія. Про це на брифінгу заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо ЄС готовий приймати українські електронні COVID-сертифікати з 20 серпня

COVID-cертифікати з'являться у Дії

Із 20 серпня Європейський Союз починає приймати українські електронні сертифікати, що містять інформацію про вакцинацію. Відтак, у додатках всіх користувачів Дії з'являться відповідні сертифікати з QR-кодом.

Як розповів Михайло Федоров, станеться це найближчими днями. Спершу мають оновитися додатки смартфонів у App Store і Google Play. Опісля користувач теж має оновити версію на своєму смартфоні.

Уже завантажили оновлення в PlayMarket, AppStore і чекаємо від них підтвердження. Українці, які пройшли повний курс вакцинації, найближчим часом зможуть згенерувати сертифікат в Дії. І подорожувати, не складаючи тестів. Перевірити дійсність документа можна буде по QR-коду,

– розповів Федоров.

Він попередив, що на оновлення може піти від кількох годин до кількох днів. Згодом отримати свій сертифікат зможе кожен охочий. Україна навзаєм визнає сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, які приєдналися до ініціативи Digital COVID Certificate.

Як згенерувати сертифікат в додатку Дія

В оновленій версії Дії треба натиснути "Послуги" і вибрати "COVID-сертифікат", далі "Отримати сертифікат".

Дія.Підписом підписати запит на передачу даних з Електронної системи медичних записів. Це займає лише одну хвилину, генерування підпису відбуватиметься за співставленням із біометрією обличчя у наявних реєстрах.

Надалі у Мінцифрі працюватимуть над отриманням сертифікату через портал Дія на сайті. Це потрібно для тих, хто з тих чи інших причин немає смартфону. Ковідний сертифікат можна буде роздрукувати та отримати QR-код у паперовому вигляді.

Сертифікатів буде два

Як розповів Михайло Федоров, це інновація України: у Дії генеруватимуть одразу два сертифікати:

Щоб подорожувати за межі України. Внутрішній сертифікат для використання в Україні.

У першому з них буде більше медичної інформації – для того, щоб у Європі могли все ретельно перевірити. У ньому не буде фото користувача.

У внутрішньому – буде менше медичної інформації та наявне фото.

Скільки буде діяти сертифікат

Терміни актуальності прописані відповідно до міжнародних вимог. У більшості країн він буде діяти 180 днів з дня генерації.