Незабаром побачимо негарні кроки режиму лукашенка у бік Литви, – "Беларускі Гаюн"

білорусь вже остаточно зіпсувала адекватні стосунки з усіма, окрім росії. Відтак, лукашенко може сторювати проблеми не лише для України чи Польщі, а й для Литви.

Про це 24 каналу розповів засновний телеграм-каналу "Белорускі Гаюн" Антон Мотолько. Він також зазначив, що під час останньої зустрічі лукашенка та путіна вони багато чого обговорили.

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На думку "Белоруского гаюна" у найближчі дні можна чекати на чергові некрасиві кроки з боку лукашенка стосовно Литви.

Відомо, що лукашенко та путін зустрічались у росії, але за результатами цієї зустрічі, нічого й не розповіли.

Лукашенко дуже сподівається отримати ядерну зброю, але зрозуміло, що такий псих, як путін не дасть таку зброю ще більшому за себе неадеквату,

– переконаний Мотолько.

білоруси намагаються створити проблеми багатьом європейським країнам

У Службі державної безпеки Латвії (VDD) заявили, що російські та білоруські спецслужби намагаються вербувати чиновників латвійських муніципалітетів. Мовиться передусім про посадовців тих самоуправлінь, що розташовані поблизу східного кордону країни.

білоруська та російська розвідки особливо зацікавлені у вербуванні чиновників з латвійських самоуправлінь, розташованих поблизу східних кордонів Латвії й там, де дислокуються сили країн-союзників.

Крім того, спецслужби росії та білорусі зацікавлені у будь-яких даних про прикордонні райони Латвії, які були б корисними для оновлення оперативних планів у випадку переростання війни в Україні у масштабніше військове протистояння.

Повна розмова із Антоном Мотольком про білорусь та інше: дивіться відео