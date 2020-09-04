У Львові розпочав роботу перший в Україні екопатруль. Управлінці та охочі громадяни пильнуватимуть за міським довкіллям. Відповідна рейдова група має фіксувати порушення природоохоронного законодавства.

До складу екопатруля увійшли як працівники комунального підприємства, так і волонтери. У чому особливість такого нововведення – читайте в сюжеті 24 каналу.

Зверніть увагу Загальний екотренд: як українці борються з проблемою сортування сміття

Активісти шукатимуть екологічні правопорушення не лише патрулюючи вулиці, а й під час моніторингу соцмереж. Зокрема, вони будуть складати адмінпротоколи та викликати на відповідні місця поліцію.

Зокрема, екопатрулі виявлятимуть:

факти незаконної вирубки лісу;

несанкціоновані полювання;

забруднення повітря, ґрунту та об'єктів доброустрою.

Активісти розповіли, що багатьох мешканців Львова турбує ситуація в місті. Вони вирішили займатися екопатрулем саме через зацікавленість у збереженні довкілля.

Що таке екологічне правопорушення? Екологічне правопорушення – це винна, протиправна, екологічно небезпечна дія, яка посягає на відповідний порядок використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. А також порушує екологічні права людини і вимоги екологічної безпеки.



У Львові створили екопатруль / Фото "Львівський портал"

Як діятиме рейдова група

"Необхідний порядок дій екопатруля вже визначили – спочатку рейдова група виїжджатиме на місце виявленого порушення, а далі, за потреби, складатиме протокол про адміністративне порушення", – повідомив заступник директора Адміністративно-технічного управління Леонід Назаренко.

Рейдові групи формуватимуть з громадських інспекторів – людей, які мають громадянську свідомість та зацікавлені у майбутньому міста, кажуть в міській раді Львова. Спочатку їх навчатимуть працівники Держекоінспекції, а потім активістам вручать спеціальні посвідчення.

Наразі такого досвіду з охорони навколишнього середовища в Україні немає. Львів починає першим запроваджувати контроль та майже цілодобовий нагляд за порушниками природоохоронного законодавства.



Рейдові групи формуватимуть з громадських інспекторів / Фото "Львівський портал"

Де патрулюватимуть

Екопатруль найчастіше з'являтиметься біля стихійних сміттєзвалищ та місць скидів каналізаційних стоків, а саме біля: