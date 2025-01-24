Понад 1000 одночасних обшуків по Україні: у поліції доповіли, скільки зброї вилучили

Напередодні, 23 січня, правоохоронці провели понад 1000 одночасних обшуків із метою перекриття каналів незаконного збуту та зберігання зброї й боєприпасів, а також унеможливлення їх потрапляння до рук криміналітету. Слідчі дії проводилися по всій Україні.

Унаслідок обшуків вилучено понад 800 одиниць озброєння різного виду. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію України.

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Що відомо про вилучене майно

За даними поліції, серед вилученого – 240 одиниць вогнепальної зброї, 94 гранатомети, 482 гранати, 46 тисяч набоїв різного калібру та 57 кілограмів вибухових речовин.

Окрім того, 22 кілограми наркотичних засобів та психотропних речовин, понад 546 кілограмів бурштину та кошти в сумі 166 тисяч гривень, понад 32 тисячі доларів та 37 тисяч євро. Вилучене буде направлено на експертизу.

Скільки осіб отримало підозри

Підозри отримали 67 зловмисників, 45 із них затримані поліцією у процесуальному порядку. Їхні дії кваліфіковані за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Також 10 особам підготовлено проєкти повідомлення про підозру, які заплановано вручити найближчим часом.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Після отримання результатів експертизи дії зловмисників можуть бути додатково кваліфіковані.

Обшуки проводили слідчі Нацполіції, оперативники Департаменту карного розшуку, Департаменту стратегічних розслідувань, оперативники та слідчі Головних управлінь поліції областей у співпраці зі СБУ, кінологами, прикордонною службою за силової підтримки спецпідрозділів поліції.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснюють обласні прокуратури та спеціалізовані прокуратури у сфері оборони.

До слова, організаторам та учасникам нелегальних каналів збуту загрожує до 7 років в'язниці.