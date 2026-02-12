Річки стали пасткою: скільки чоловіків загинули під час спроб втекти з України

Від початку повномасштабної війни під час спроб незаконно перетнути державний кордон України загинули понад 70 чоловіків. Найчастіше трагедії ставалися на річкових ділянках, де порушники намагалися переплисти кордон.

Зараз кількість таких спроб зменшилася, однак затримання відбуваються щодня. Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Що відомо про загибель чоловіків під час спроб втечі?

За словами Демченка, понад 70 випадків загибелі сталися з лютого 2022 року – у період дії обмежень на виїзд чоловіків за кордон.

Найбільше таких трагедій зафіксували у 2023 та 2024 роках. Найчастіше смертельні випадки траплялися під час спроб перетнути кордон через річки.

У ДПСУ також зазначили, що порівняно з минулим роком кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася приблизно вдвічі, однак прикордонники й надалі щодня затримують десятки порушників.

Хто має право на виїзд у 2026 році?