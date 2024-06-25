Група ухилянтів намагалася переплисти Дністер: для одного втеча закінчилась трагічно

Поблизу Дністра прикордонники виявили 4 українців, які збиралися незаконно перетнути кордон. Побачивши працівників ДПСУ, вони кинулися в воду.

Однак спроба доплисти до човна, що доправив би їх Молдови, виявилася невдалою. Для одного з чоловіків і зовсім трагічною – він загинув у водах Дністра.

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Трагічна спроба переплести Дністер

Як розповіли у ДПСУ, четверо українців отримали від анонімних ділків в інтернеті пропозицію дістатися до Молдови за 10 тисяч доларів. Однак виявилося, що організатори до кінця не попереджали, що для цього доведеться плисти через Дністер.

Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою,

– розповіли в Держприкордонслужбі.

Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів та, на жаль, врятувати молодика не вдалося.

Троє чоловіків, які намагалися переплисти Дністер, затримані / ДПСУ

Зазначимо, що нещодавно ДПСУ розповіли історію, як на Закарпатті троє підлітків чекали у кущах групу чоловіків для незаконного перетину кордону в Угорщину. Неповнолітні очікували ухилянтів поблизу Тиси з гумовим човном, однак чоловіків затримали дорогою.