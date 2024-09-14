Напився і проспав: ДПСУ затримала чоловіка, що пів року планував втечу за кордон

Прикордонники затримали чергового порушника, який планував незаконно перетнути кордон. Його "витончений" план зіпсувало бажання випити і власна сонливість

Чоловік готував перетин кордону довгий час, однак зрештою він потрапив у руки Держприкордонслужби.

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Заснув при незаконному перетині

Як розповіли у ДПСУ, порушник мав намір дістатися через Словаччину до Польщі, де проживає його батько. Звісно, законних підстав для того, аби покинути Україну, він не мав. Саме тому він пів року розробляв план і маршрут руху, згідно з яким й діяв.

Чоловік мав дістатися Буковеля, а звідти автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти на територію Словаччини. Все закінчилося в автобусі. "Для хоробрості" порушник вирішив хильнути та заснув,

– пишуть службовці.

Зрештою чоловіка розбудили прикордонники на паспортному контролі. Чоловіка затримали.

Чоловіка, який хотів втекти за кордон, затримали / фото ДПСУ

До слова, нещодавно ми розповідали про те, як 28-річний чоловік одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність І групи, з метою виїзду з Україною. "Подружжя" запевняло, що нібито прямувало до Варшави, щоб лікувати жінці зір, однак прикордонники не повірили їм,