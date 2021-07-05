Незаконно депортувала українців: кримській "судді" оголосили підозру

Прокуратура повідомила про підозру судді-окупантці з Криму. За даними слідства, вона незаконно депортувала десяток українців з півострова.

У чому підозрюють окупантку

Колишня суддя Армянського міського суду Криму після окупації півсторова стала на сторону Росії. Вона перейшла на службу до окупаційних "органів влади".

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Підозрювана сприяла становленню окупаційної влади Росії. Вона брала участь у реалізації політики держави-окупанта, яка була спрямована на витіснення незгодних з окупаційним режимом українців,

– пояснили у прокуратурі.

Так звана "суддя" порушила Женевську конвенцію, яка передбачає захист цивільного населення під час війни та незаконно притягнула до адміністративної відповідальності українців.

Підставою стало нібито "порушення режиму перебування на території Росії". Мовляв, в українців не було документів, які б їм дозволяли перебувати у Криму. При цьому, жодні додаткові дозволи для проживання на тимчасово окупованій території за законодавством України не передбачені.

Підозрювана призначала покарання у вигляді штрафів та видворення за межі Криму. Слідчі встановили 10 фактів депортації українців.

Що загрожує "судді"

Так званій "служительниці Феміди" оголосили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Тепер їй загрожує ув'язнення від 8 до 12 років.

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