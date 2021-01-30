Незалежність Тайваню означає війну, – Китай

Китай досі вважає Тайвань своєю провінцією. У Міністерстві оборони Китаю вже заявили, що кожна спроба Тайваню домогтися незалежності означатиме війну.
Джерело: BBC
Влада Китаю також активізувала свою військову діяльність поблизу Тайваню. Зокрема, у небо піднялися військові літаки.
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Офіційний представник Міноборони Китаю У Цянь заявив, що ці військові дії є необхідними для врегулювання безпекової ситуації у Тайванській протоці. Окрім того, вони мають на меті захистити національний суверенітет та безпеку.
За словами У Цяня, прихильники незалежності Тайваню відзначаються провокаціями.
Ми попереджаємо прихильників "незалежності Тайваню" – ті, хто грає з вогнем, обпечуться, а незалежність Тайваню означає війну,
– наголосив У Цянь.
У 2021 році напруження між Китаєм та Тайванем зростає. Тайванська влада вже заявила, що Китаю не варто недооцінювати їхнє прагнення захистити свою демократію та незалежність.
Китай і Тайвань: деталі конфлікту
- Конфлікт спалахнув ще у 1949 році.
- Тоді внаслідок громадянської війни влада Китаю та Тайваню розділилася.
- Китай досі вважає Тайвань своєю провінцією, водночас Тайвань наполягає на власній незалежності.
- Тайвань має свою конституцію, армію та обраний уряд.