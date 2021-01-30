Незалежність Тайваню означає війну, – Китай

Китай досі вважає Тайвань своєю провінцією. У Міністерстві оборони Китаю вже заявили, що кожна спроба Тайваню домогтися незалежності означатиме війну.

Джерело: BBC

Влада Китаю також активізувала свою військову діяльність поблизу Тайваню. Зокрема, у небо піднялися військові літаки.

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Офіційний представник Міноборони Китаю У Цянь заявив, що ці військові дії є необхідними для врегулювання безпекової ситуації у Тайванській протоці. Окрім того, вони мають на меті захистити національний суверенітет та безпеку.

За словами У Цяня, прихильники незалежності Тайваню відзначаються провокаціями.

Ми попереджаємо прихильників "незалежності Тайваню" – ті, хто грає з вогнем, обпечуться, а незалежність Тайваню означає війну,

– наголосив У Цянь.

У 2021 році напруження між Китаєм та Тайванем зростає. Тайванська влада вже заявила, що Китаю не варто недооцінювати їхнє прагнення захистити свою демократію та незалежність.

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