Вроцлав виділить 1 мільйон євро на створення реабілітаційного центру у Львові

У Львові започаткували великий проєкт "Незламні", у межах якого відбудеться будівництво національного реабілітаційного центру. Вроцлав заявив, що виділить 1 мільйон євро на його створення.

Вроцлав виділить мільйон євро на "Незламні" у Львові

Таку заяву зробив міський голова Вроцлава Яцек Сутрик під час свого візиту до Львова. Про це повідомив львівський мер Андрій Садовий.

Головне Обстріл Слов'янська, майже 36 тисяч вбитих окупантів: основне за 129 день війни

До Львова приїхав наш добрий друг, міський голова Вроцлава Яцек Сутрик. Маємо важливі новини. Вроцлав виділить 1 мільйон євро на створення реабілітаційного центру UNBROKEN Ukraine,

– написав Садовий.

Він додав, що так, крок за кроком, завдяки друзям та партнерам йдемо до здійснення нашої великої мети.



Яцек Сутрик і Андрій Садовий відвідали одну із лікарень Львова / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Національний реабілітаційний центр "Незламні": коротко

Реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об'єднання Львова. Він охопить потужну фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію. Там буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування.

Планується щорічно приймати у центрі понад 50 тисяч пацієнтів та проводити більше як 10 тисяч операцій. При цьому постраждалим не лише встановлюватимуть протези, там їх і виготовлятимуть.

Попередня вартість створення Національного реабілітаційного центру у Львові – 77 мільйонів євро. Будівництво триватиме близько двох років

Зверніть увагу – Садовий розповів, як Львів готується до можливого нападу з Білорусі: дивіться відео