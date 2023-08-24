"Незначні недоліки": Міноборони визнало проблеми форми зі скандальної закупівлі

У середу 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету при Верховній Раді України. Головною темою обговорення був скандал навколо закупівлі курток для ЗСУ.

Міноборони замовило у турецької фірми зимовий одяг. У розслідуванні журналістів йшлося, що структура придбала літні куртки за ціною зимових.

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Товар некритичної якості

На зустрічі Міноборони представляв заступник міністра Денис Шарапов. Сам Олексій Резніков не зміг прибути на обговорення. У пресслужбі Міноборони заявили, що той бере участь в низці урочистих заходів до Дня Прапора.

Шарапов заявив, що поставлений товар мав "незначні", "некритичні" недоліки. Представник Міноборони запевнив, що частина товару просто не мала бирок або на ній був неправильно вказаний розмір. Про ці недоліки повідомили командуванню тилу – воно погодилося прийняти товар.

На засідання Шарапов приніс одну з курток з партії. Однак депутати зазначили, що не мають доказів, що це справді куртка з тієї закупівлі.

Куртка зі скандальної закупівлі Міноборони / Громадське

Депутати висловили занепокоєння щодо ваги курток – різних документах вони позначені як "камуфляжні", так і "зимові вітрозахисні". У Міноборони уточнили, що куртки важать приблизно 1,4 кг. Проте депутати вказали на розбіжності з інвойсом, вказаному у розслідуванні.

Міноборони стверджує, що провело перевірку продавця.

Передбачаю, що перевірка була, нічого не було знайдено. У мене є документи, які можу надати для підтвердження. Зауважень щодо якості товару немає,

– заявили у структурі.

Заступник міністра також додав, що постачальник додає сертифікат відповідності.

Скандал навколо закупівлі Міноборони