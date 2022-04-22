Незвичні упаковки в українських супермаркетах: як змінився імпорт товарів з початку війни

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. У перші години війни біля банкоматів, аптек та супермаркетів були неймовірно довгі черги. Люди готувались до найгіршого і не знали, що чекає на них вже найближчим часом.

Дефіцит товарів в магазинах, закриття виробництв та голод – такими були прогнози суспільства. Для виробників, продуктових магазинів та логістичних компаній – війна теж стала неабияким викликом, передає 24 канал.

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Водночас зараз бачимо, що в містах та населених пунктах, які не окуповані РФ та які не перебувають на межі гуманітарної катастрофи – в магазинах можна придбати все найнеобхідніше і навіть більше. Проте полиці супермаркетів зазнали візуальних змін, адже на них з’явились продукти в незвичних упаковках.

Куди зник дефіцит перших днів війни

Звісно, у перші дні війни супермаркети і споживачі зіткнулися з дефіцитом певної категорії товарів. Все через те, що чимало українських підприємств, продуктових складів та виробництв опинилися в епіцентрі бойових дій. Одні знищені російськими загарбниками повністю, інші – частково, проте без можливості продовжувати роботу.

Зокрема Тростянецька кондитерська фабрика, яка належить "Монделіс Україна" зазнала масштабних руйнувань, в той час завод Coca-Cola на Київщині став мішенню для російських обстрілів, а виробниче обладнання там пошкоджено.

Порушення логістики та робота супермаркетів

Іншою причиною дефіциту було знищення багатьох логістичних складів, тому товари стало просто неможливо відвантажувати. Навіть ті підприємства, які були в безпечних областях та продовжували працювати, теж зазнали економічних проблем, адже через порушення логістики та брак сировини їм довелось скоротити обсяги виробництва або ж тимчасово призупинити його.

З перших днів війни жінки з дітьми масово залишали Україну, втікаючи від війни. Тому супермаркети втрачали як працівників, так і продукцію, яку розбирали з неймовірною швидкістю, а нової – ще не було.

За даними Асоціації ритейлерів України, за понад місяць війни в країні припинили роботу понад 15% міні- та супермаркетів від загальної кількості.

"На початку війни у нас працювало 736 продуктових магазинів. Зараз – працює 436. Так, 59 частково або повністю зруйновані, ще 40 несуть бойову варту в зоні бойових дій. На складі замороженої продукції під Броварами ворожою ракетою було знищено 10 000 палет товару на суму 560 мільйонів гривень. Наше центральне виробництво у Ворзелі повністю розграбоване. Загальні втрати вже перевищують 2,4 мільярда гривень. Але ми вистоїмо", – кажуть у мережі Fozzi Group.

Після першого етапу шоку та усвідомлення нових реалій, у містах, де не велися активні бойові дії, точки роздрібної торгівлі почали відновлювати роботу, а великий бізнес робив усе для того, аби пристосуватись до цих нових екстремальних воєнних умов та забезпечувати суспільство продуктами і товарами першої необхідності.

Українцям та бізнесу допоміг імпорт

Із першого дня війни уряд України затвердив перелік критичного імпорту. До нього увійшли найважливіші товари, виготовлення яких в Україні тимчасово неможливо через вторгнення Росії. 20 квітня уряд вкотре вніс зміни до переліку. До нього входять товари військового призначення, медичні вироби, гігієнічні товари, тютюнові вироби, а також продукти харчування: м'ясо, молочні продукти, олія, овочі, кава, чай, деякі зернові культури, консервовані овочі, напої тощо.

За даними НБУ, перелік товарів критичного імпорту вже покриває близько 88% всього імпорту в Україну у 2021 році. Водночас уряд постійно оновлює та змінює цей перелік відповідно до потреб України.

Хто постачає товари з-за кордону та чому змінилось упакування

Після постанови Кабміну про критичний імпорт, великі торговельні мережі зайнялись пошуком альтернативних постачальників товарів та запустили власний імпорт. Основними постачальниками стали Польща, країни Балтії та Туреччина.

Зокрема мережа Fozzi Group тепер самостійно імпортує до України заморожену рибу, овочі, фрукти, крупи та консерви.

Налагодила прямий імпорт і мережа супермаркетів АТБ. Компанія здійснює прямий імпорт м’ясних та рибних консервів, макаронних виробів, сухих концентратів супів та каш, кондитерських виробів, напоїв тощо.

Аби імпорт почав швидко та безперебійно працювати, уряд дозволив продавати імпортну продукцію без відповідного маркування українською мовою, як це було раніше.

За словами ексміністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка, країна робить усе для того, щоб постачання імпортованих продуктів в умовах воєнного стану було стабільним.

Від цього залежить насамперед баланс харчових продуктів, виробництво м’ясомолочної продукції та продовольча безпека держави. Ми ліквідували бюрократичні перепони, які в умовах війни гальмують ввіз імпортних продуктів,

– пояснив Лещенко.

Наявність на полицях магазинів незвичного упакування пояснюється тим, що у випадку закриття потужностей через бойові дії операторам ринку дозволи використовувати залишки упаковки або тари для харчових продуктів та кормів за призначенням на інших потужностях, які виробляють аналогічні харчові продукти та корми. Тому упаковки звичних товарів можуть візуально відрізнятися від тієї, яку українці звикли бачити: етикетки можуть мати інший колір чи форму, водночас все це легально.

"Продаж імпортних харчових продуктів без передбаченого законодавством маркування українською мовою спричинений неможливістю забезпечити таке маркування на підприємствах, що опинилися на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Адже у мирний час частина імпортної продукції завозилася з маркуванням мовою країни виробництва, і вже в Україні це маркування приводилося у відповідність до вимог закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", – зазначає директор Ліги виробників харчових продуктів Геннадій Кузнєцов.

Імпорт за спрощеними процедурами здійснюють і міжнародні виробники

Деякі міжнародні виробники, які мали власні потужності в Україні, але сьогодні зупинили роботу через війну Росії проти України, ввозять сюди продукцію, яка була виготовлена на їхніх заводах за кордоном.

Серед таких компаній – PepsiCo та Philip Morris International.

Зокрема PepsiCo вже налагодила процес завезення своєї продукції в нашу країну з інших виробництв. Зараз можливість імпорту за спрощеною процедурою розглядає ще Coca-Cola.

Тютюнова компанія Philip Morris International була змушена припинити роботу свого виробничого центру, адже він був розміщений у Харківській області, де зараз тривають бої, а сама область та місто щоденно зазнають обстрілів російськими військами.

У зв’язку із цим вже найближчим часом компанія буде завозити в Україну свою продукцію з-за кордону, але в упаковці європейських країн. Проте важливо, що вся імпортована продукція компанії буде мати українські марки акцизного податку і міститиме надруковану максимальну роздрібну ціну та дату виробництва.

"Це надзвичайний захід. Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробництво в Україні, щойно це буде безпечним для наших працівників. Ми прагнемо забезпечити уряд необхідними податковими надходженнями від імпорту продукції, з якої сплачуватимуться відповідні податки та мита", – зазначив генеральний директор компанії "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Як зрозуміти та перевірити, що імпорт – легальний

Той, хто знає про актуальну ситуацію на продовольчому ринку у воєнний стан, вже не дивується, що на полицях можна зустріти продукцію відомих брендів, проте в незвичній упаковці. Але залишається питання – чи легально був завезений цей товар.

За словами директора Ліги виробників харчових продуктів Геннадія Кузнєцова, попри те, що кожна упаковка не обов’язково повинна мати маркування українською мовою, щодо партій імпортних продуктів харчування – інша вимога. Вона додатково повинна супроводжуватися обов’язковою інформацією державною мовою, яка надається закладами торгівлі на вимогу споживачів.

Саме таким чином можна переконатись у легальності імпорту. Адже кожен має право звернутися до продавця чи адміністратора магазину із проханням надати інформацію українською мовою про харчовий продукт.

Геннадій Кузнєцов зазначив, що якщо партія супроводжується інформацією перекладеною українською мовою, то є вірогідність, що вона була завезена легально.

Законодавством внесені зміни і для імпорту тютюнових виробів

З імпортованими тютюновими виробами ситуація схожа, адже деякі великі гравці цього ринку були вимушені зупинити виробництво.

Держава пішла їм назустріч, і 15 березня до законодавства були внесені додаткові зміни, які регулюють питання упаковки тютюнових виробів. Тимчасово на період воєнного стану дозволяється імпорт та реалізація в Україні тютюнових виробів з маркуванням, що відповідає вимогам країн ЄС,

– додає експерт.

Як відрізнити контрабанду тютюнових виробів

Відрізнити легальну продукцію від контрабанди можна за трьома основними ознаками:

акцизна марка (може бути світло-зеленого, блакитного або помаранчево-зеленого кольору);

максимальна роздрібна ціна;

дата виробництва, що зазначена на пачці (не раніше 1 квітня 2022 року).

Злагоджена робота уряду, виробників, підприємств і торговельних мереж дозволяє сьогодні більшості регіонам не відчувати дефіциту продуктів та товарів першої необхідності. Водночас хочеться сподіватись, що вже найближчим часом Україна здобуде перемогу, почне відбудовувати зруйновані міста, а підприємства та виробництва зможуть відновити свою роботу.

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