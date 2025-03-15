Спробували прорватися на світанку: воїни НГУ відбили штурм росіян на Часів Яр

На світанку 15 березня російські війська намагалися просунутися біля Часового Яру. Вони використали бронетехніку та штурмові групи, аби здійснити наступ, але потрапили під приціл українських безпілотників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Національну гвардію України, бійці якої успішно зупинили окупантів.

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Біля Часового Яру знищили десятки техніки та кілька окупантів

Прорив росіян на бронетехніці зупинили за допомогою оперативних дій та зброї українських Сил оборони. Ситуація біля Часового Яру лишається напруженою. На початку місяця російські війська вже намагалися наступати рано вранці, але ЗСУ зупинили колону техніки.

Цього ж разу воїни НГУ так само завадили ворожому наступу на місто. Вони знищили понад 20 одиниць техніки, зокрема бойові машини десанту.

Зустріч була "гарячою": наші піхотинці, артилерія та дронові екіпажі влаштували окупантам справжнє пекло на колесах,

– йдеться в повідомленні.

Бійці НГУ зупинили просування окупантів біля Часового Яру / Скриншоти з відео

Військові повідомили, що дехто з російських окупантів встиг покинути бронетехніку, але це не допомогло їм врятуватися. Ворогів наздогнали наші FPV-дрони. Пілоти добре відпрацювали та завершили справу побратимів – знищили противника повністю.

Якою зараз є ситуація біля Часового Яру: показуємо на карті

Нагадаємо, минулої доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Чотири з них зафіксовано на Краматорському напрямку біля населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та Ступочки.