Ні солдатів, ні воєнних об'єктів: у Білій Церкві ворог обстріляв житлові будинки

Росія завдала ракетного обстрілу по житловим масивам Білої Церкви. Міський голова повідомив про двох постраждалих.

Окупант атакує мирне населення. Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий попросив жителів бути обережними, слухати сигнали тривоги і спускатись в укриття негайно.

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Щойно стався ракетний удар, влучили в приватний сектор, зараз шукаємо людей. Будь те обережними, слухайте сигнал тривоги,

– зазначив Геннадій Дикий.



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