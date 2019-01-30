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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Олексій Чибісов

      Промивання мізків: як росіяни обробляють жителів Донбасу

      679
      Російська пропаганда вкорінюється на окупованих територіях
      Російська пропаганда вкорінюється на окупованих територіях / УНІАН

      Російська влада разом із пропагандистами створила серйозну військову махіну, яка веде людство до війн та конфліктів. При цьому звичайних людей перетворюють у підконтрольний натовп із чіткими запрограмованими функціями.

      Через це кожен росіянин ненавидить українців, але те ще півбіди. Найстрашніше, що терористи нав'язують таку ж ненависть самим українцям, мешканцям тимчасово окупованих територій.

      Аби зрозуміти масштаби, варто лише прослідкувати за подіями, які відбуваються у інформаційному просторі та "культурному житті", на прикладі квазіреспубліки "ЛНР". За останні три дні майже у кожному населеному пункті провели безліч профінансованих Росією акцій, присвячених підтримці безглуздя серед людей.

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      У Ровеньках, наприклад, проводили так званий дебатний турнір серед молоді, на якому дискутували про "руйнування сімейних цінностей" за допомогою українських та американських фільмів. Відповідальність за захід росіяни повісили на "виконуючого обов'язки народного мера" Сергія Щукіна та його підлеглих, а організацією займалася ГО "Молода гвардія". Та сама, що взагалі відповідає за знищення всього українського у молоді окупованої Луганщини.

      За задумами терористів, проведення цієї акції, на яку, звісно, зігнали пропагандистів для її висвітлення у ЗМІ, мало б зняти у населення соціальну напругу. Спосіб відволікти людей від зубожіння та голоду за допомогою ненависті до фільмів та України, треба зазначити, досить дієвий. Ровінчани майже добу говорили про тему, яку їм фактично нав'язали з телеекрану. При цьому вони забули про свої проблеми у побуті, так що мети окупанти досягли.

      У Кіровську проводили виставку книг російського казкаря Павла Бажова, викликали при цьому гордість за "ерефію".

      На брифінгу "заступника міністра молоді та спорту" терорист Андрій Костюнін розповідав про спортивні підсумки року у "республіці", про те, як керівництво "ЛНР" турбується про простих смертних. Навіть футбол розвиває. Аналогічні наміри переслідували й бойовики в Антрациті, де "заступницю ватажка адміністрації" погнали на зустріч із людьми. При цьому замість жителів міста завезли якихось акторів, які не виказували жодного незадоволення, а лише посміхалися та вдавали з себе щасливих людей.

      І все в такому дусі щодня, починаючи з перших днів війни. З екранів телевізорів, зі шпальт газет та сторінок сайтів мешканцям "ЛНР" розповідають про те, як все у "республіці" круто, а якщо десь не дуже, то обов'язково буде. Треба тільки потерпіти. Численні ж смерті, вбивства та "мільярди обстрілів мирних жителів" – це, як кажуть терористи, "справа рук ЗСУ та хунти". І, знаєте, така тактика працює. Навіть ті, хто прозрів, впадають у паніку та ненависть до України після кожного випуску новин. А зануритися у інформаційний вакуум, не дивитися, не читати та не слухати політінформацію не можливо – про це росіяни піклуються у режимі 24/7.

      Отже, що нам робити із таким населенням, яке вже майже п'ять років за вказівкою зверху нас же і ненавидить? На це питання відповіді немає...

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Новини України Російська пропаганда Публікації Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
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