Справжній Wanderland: Ніагарський водоспад замерз через аномальні морози в США – неймовірні фото

Ніагарський водоспад перетворився на справжню країну чудес через сильні морози, які охопили Сполучені Штати.

На фото видно замерзлий туман і шари льоду, які вкрили культове туристичне місце на кордоні тату Нью-Йорк і Онтаріо, Канада. Крижане видовище утворилось, коли зимова погода охопила північний схід та спровокувала смертоносну хуртовину Буффало.

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Ніагарський водоспад перетворився у країну чудес: відео

За даними синоптиків, лід на Ніагарі протримається ще кілька днів, а потім настане потепління.

Попри те, що частини водоспаду були замерзлими, вони ні цього разу, ні ніколи раніше не замерзали повністю через величезний об'єм води та постійний вир.

Ніагарський водоспад захопила зимова казка / Фото Getty Images

За даними Державного парку Ніагарського водоспаду в Нью-Йорку, кожну секунду над Ніагарським водоспадом протікає 3160 тонн води. Він падає зі швидкістю 32 фути в секунду.

Над водоспадом з'явилась веселка

Внаслідок замерзання води над водоспадом утворилося рідкісне явище – над ним з'явилася веселка.

Довідка. Ніагарський водоспад є одним з найпопулярніших туристичних місць у світі, який щороку відвідують близько 30 мільйонів людей. Першою людиною, який перетнула водоспад по натягнутому канату став французький акробат Чарльз Блондин у 1859 році. У 1901 році першою спустилася по водоспаду у саморобній бочці 63-річна вчителька.