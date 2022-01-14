"Ніби мільйон градусів": Австралія потерпає від рекордної спеки вперше за 60 років

В Австралії зафіксували аномальну спеку. Температура повітря сягнула 50,7 градусів на Цельсієм. Такий показник був востаннє 2 січня 1960 року у містечку Уднадатта.

Спеку у 2022 році зафіксували 13 січня в австралійському містечку Онслоу. О 14:26 підтвердили повторення абсолютного рекорду 1960 року.

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Містечко Онслоу перевершило усі власні показники. Востаннє рекорд встановлювали у 2008 році – тоді температура сягнула 48,9 градуса Цельсія.

Причина рекордної спеки

Синоптики пояснили, що відсутність грозової активності у цьому регіоні призвело до накопичення гарячого повітря.

"Спека досить поширена, особливо коли ви не відчуваєте такої грозової активності та злив, що приносять низькі температури", – сказав синоптик Люк Хантінгтон.

"Здається, що мільйон градусів"

Місцеві жителі зазначили, що працювати у таку спеку просто нестерпно. Власними відчуттями поділився і директор 6 Star Group Джеймс Кореа.

Якщо температура досягає понад 45 градусів, здається, що це мільйон градусів,

– сказав він.

У компанії намагаються робити регулярні перерви в тіні, однак і тут виникає проблема.

"В такі дні в тіні насправді занадто жарко, тому потрібно сісти у кімнату з кондиціонером, інакше почнеться спекотне виснаження", — додав Кореа.



Директор 6 Star Group Джеймс Кореа / Фото ABC News

Ув'язнені – без кондиціонерів

Водночас проблема є і в одній з в'язниць – там ув'язнені залишилися без кондиціонерів. Уряд рекомендував запровадити кліматичний контроль у всіх житлових приміщеннях в'язниці, але цього не сталося.